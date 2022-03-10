المحكمة الخاصة بلبنان تدين عضوين من “حزب الله” باغتيال الحريري





أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، مذكرة توقيف غيابية بحق عضوين من جماعة “حزب الله”، في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

جاء ذلك وفق بيان للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان (مقرها لاهاي في هولندا)، نشر عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وأعلن البيان “قرار غرفة الاستئناف في المحكمة بإدانة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، بعدما أبطلت بالإجماع حكمًا سابقًا قضى بتبرئتهما”.

وأوضح البيان أن “غرفة الاستئناف فسخت بالإجماع حكم تبرئة مرعي وعنيسي، وأعلنت أن كلا منهما مذنب على نحو لا يشوبه أي شك فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهما”.

وأضاف أن “المحكمة أصدرت أيضاً مذكرات توقيف بحقهما”.

وفي أواخر عام 2020، أدانت المحكمة عضو الجماعة سليم عياش في القضية ذاتها، وحكمت عليه غيابياً بالسجن المؤبد، فيما برأت 3 متهمين آخرين بينهم مرعي وعنيسي.

إلا أن الادعاء قدم في مطلع عام 2021 مذكرة استئناف للحكم وطلب إدانة مرعي وعنيسي.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، هي جنائية ذات طابع دولي، أقرها مجلس الأمن الدولي عام 2009، للتحقيق ومحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.

واغتيل رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005، بانفجار ضخم استهدف موكبه في العاصمة بيروت، مع 21 شخصا آخرين، بينهم وزير الاقتصاد باسل فليحان، الذي كان برفقة الحريري في سيارته.

العربية نت