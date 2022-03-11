في فجر أول جمعة دون تباعد .. مشهد مهيب لازدحام صحن الطواف خلال أداء مناسك العمرة (فيديو)





شهد صحن الطواف، في فجر أول جمعة بعد تطبيق قرار رفع الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، ازدحامًا خلال أداء مناسك العمرة.

وأدى المعتمرون، وفقا لقناة “الإخبارية”، مناسك العمرة في راحة وطمأنينة دون أن يكون هناك أي تباعد بينهم، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قرار وزارة الداخلية بشأن رفع الإجراءات الاحترازية، الذي صدر يوم السبت الماضي.

يذكر أن قرار وزارة الداخلية بشأن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، نص على إلغاء التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي والحجر المؤسسي، وإلغاء اشتراط استخراج فحص (PCR) للقادمين من خارج البلاد.