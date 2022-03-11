لإنهاء الانقلاب..دعوة من”الدقير” إلى”قوى الثورة”





يقول الدقير” مائةٌ وسبعةٌ وثلاثون يوماً، من عمر الانقلاب، وخيوط الدم والدمع لم تنقطع.

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، جميع قوى الثورة إلى تأجيل صراع تناقضاتها الثانوية، وتنسيق جهودها الميدانية والسياسية، في جبهةٍ موّحدةٍ لهزيمة وإنهاء الانقلاب.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية، الجمعة.

وقال الدقير، إنّ الدمّ المسفوح خلال اليوم العاشر من مارس، مرةً أخرى، يُجَسِّد لحظة المسؤولية الوطنية.

وأضاف”خلال يومٍ واحدٍ فقط من جبل مون إلى الخرطوم – إنتهاكٌ لحقِّ الحياة بالجملة، وعنف سلطوي لا يتوّرع عن ملاحقة الجرحى ومن يحاولون إسعافهم في المشافي .. كأن الإنسان عند السلطة الانقلابية أرخص من دجاجة”.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلةٍ، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه عبد الفتاح البرهان،وتطالب بالحكم المدني.

باج نيوز