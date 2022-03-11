6 فوائد مذهلة للبصل والثوم للصحة العامة





يجهل الكثير من الأشخاص الفوائد العديدة والمُذهلة التي تعود على صحتهم عند تناولهم للثوم والبصل بشكل يومي.

ما هي أبرز فوائد البصل والثوم ؟ هذا ما تُرشدنا إليه خبيرة التجميل آية حسني من خلال السطور التالية للتعرف على أهم ما يُميز كلًا من الثوم والبصل.

فوائد الثوم والبصل على الصحة العامة:

١ـ نُشرت العديد من الدراسات العلمية الحديثة حول مُحاربات السرطان بالتحديد الثدي، وتبين أن النساء اللواتي اتبعن بعض الحميات الغذائية المتناولة، التي تحتوي على تناول البصل والثوم بشكل يومي وبكميات متفاوتة ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء وفي النهاية تقترح نتائج الدراسة أن تناول كمية كبيرة من البصل والثوم من الممكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي في هذه المجموعة.

٢ـ الزيوت العطرية الموجودة في الثوم والبصل تساعد على انخفاض معدلات الكوليسترول في الدم نتيجة تناول زيت البصل والثوم، وقد أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن زيت الثوم له تأثير أكبر مقارنة بزيت البصل، بالإضافة إلى أنه من الممكن لهذه الزيوت أن تقلل من تراكم الدهون في شرايين القلب بعد تجارب استمرت على اشخاص لمدة ثلاث شهور.

٣ـ يُساعد الثوم والبصل على التقليل من أضر الكبد للضرر التأكسدي إذ يساعد مستخلص البصل والثوم على التخفيف من الآثار السلبية بشكل ملحوظ، ومن المحتمل أن يكون هذا التأثير ناتجًا عن تقليل أكسدة الدهون، وتعزيز دفاع الجسم باستخدام مضادات الأكسدة، حيث يعزز تأثير مضادات الأكسدة، وقد يكون هذا المستخلص من المواد الغذائية المفيدة للتخفيف من أضرار الكادميوم على الكلى.

٤ـ تناول العصير الثوم والبصل لمدة أربعة أسابيع، يمتلك تأثيرًا مضادًا للأكسدة، ومخفض لمعدلات سكر الدم، كما قد يخفف من تضرر الكبد والكلى الذي يسببه مرض السكري في الجسم.

٥ـ يحتوي الثوم على أكثر من 33 مركبًا من مركبات الكبريت، بالإضافة إلى العديد من الانزيمات، ويحتوي على 17 حمضًا أمينيًا، ومعادن مثل السيلينيوم حيث يحتوي الثوم علي فوائد محتملة مضادة للجراثيم، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للتاكسد.

٦ـ يعد البصل من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه منخفضًا بالسعرات الحرارية، ويعد البصل مصدرًا جيدًا لفيتامين ج، وفيتامين ب ٦، والمنغنيز، كما يحتوي على كميات أقل من الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور.

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