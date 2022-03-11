علاج الصداع النصفي بالزيوت الطبيعية والأعشاب





الصداع النصفي من أسوا أنواع الصداع التي يمكن أن تصيب الإنسان، فألمه يكون شديد للغاية، والصداع النصفي هو ذلك الصداع الذي يتركز في نصف الرأس فقط، ويفتك بالدماغ، ولا يستطيع المصاب به النظر في أي ضوء، وكذلك لا يتحمل أي ضوضاء أو أصوات مرتفعة، ومن الصعب أن يتم التخلص من الصداع النصفي بالمسكنات التقليدية.

أسباب الصداع النصفي

ويشير محمد سلام خبير التداوي بالأعشاب والطب الطبيعي أن علاج الصداع النصفي يبدأ بمعرفة الأسباب، فهناك العديد من الأسباب، التي قد لا يلتفت لها من يعاني منه، مثل:

الجفاف أو قلة السوائل في الجسم، والتي تعد من مسببات الصداع النصفي الأساسية.

كذلك قد يرجع ذلك إلى وجود بعض الالتهابات بالأطراف العصبية.

الإصابة بمرض العصب الخامس أو العصب السابع.

علاج الصداع النصفي

يضيف خبير التداوي بالأعشاب، أن هناك العديد من الوصفات التي لها مفعول السحر، في التخلص من هذا الصداع اللعين، والتي يوضحها في السطور التالية.

الكثير من الماء

لابد من الاهتمام بشرب المياه بكثرة وعلى مدى اليوم، حتى تقضي على جفاف الجسم الذي قد يكون هو السبب، كما أن نقص المياه يؤثر على نسبة الأكسجين التي يضخها الدم في الدماغ، مما يسبب الإصابة بالصداع.

خلطة الزيوت العطرية

يمزج 3 قطرات من زيت اللافندر مع 3 قطرات من زيت اللوز الحلو، و3 قطرات من زيت البابونج، و6 قطرات من زيت النعناع.

يمكن استخدام مجموعة من الزيوت العطرية التي لها تأثير قوي في التخلص من الصداع النصفي، كزيت اللافندر وزيت النعناع وزيت اللوز الحلو.

يتم تدليك منطقة الصدغين ومؤخرة عنقك برفق، مع الاسترخاء تماما، حتى يزول الصداع تدريجيا.

خل التفاح

يمكنك إضافة كوب من خل التفاح إلى لتر ماء، ووضعه ليغلي على النار.

يتم استنشاق البخار الصاعد، فهذا سيخفف هذا الصداع النصفي بشكل كبير، مع الاسترخاء لبعض الوقت، حتى يزول تماما.

قشور الموز

يرش بعض الكحول على قشر الموز، ويوضع على وجهك لمدة 30 دقيقة.

فقشور الموز يمكنها أن تمتص السموم من جسمك، وتقلل من الصداع النصفي بشكل طبيعي.

اللوز

تناول 100 جرام من اللوز يوميًا يساعدك جسمك في إطلاق المزيد من “الأندورفين”، الذي يقلل من الصداع النصفي.

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هاني الناظر ينصح بتمرين مهم للتخلص من العصبية وعلاج الصداع والالتهابات

شاي البابونج

شاي البابونج له تأثير كبير في شعورك بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.

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