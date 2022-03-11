مسئول رفيع يعلق علي شائعة عودة “حمدوك” لرئاسة الوزراء





علق مسئول رفيع علي الشائعة الرائجة حاليا والتي تشير الي عودة الدكتور عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء .. وقال المسؤول الرفيع الذي اتصلت به “الرواية الأولى” بغرض الاستفسار والتعليق علي ما يتداول : اولا ان الذي مهد لاثارة شائعة عودة حمدوك هو إشارة رئيس بعثة “يونيتامس” “فولكر بيرتس” مؤخرا بأن حمدوك هو صاحب مبادرة المائدة المستديرة .

وأضاف المسؤول : لدينا اعتقاد ان “فولكر” لديه رغبة بان يكون لحمدوك دور يلعبه في جهود التوافق الذي ابتدرته البعثة الأممية حتي من غير المنصب ، وهذه الرغبة تظهر عند بعض الأطراف ايضا التي كانت جزءا من سلطة حمدوك السابقة .. مشيرا بإن استيعاب د. امجد فريد – المسؤول السابق بمكتب رئيس الوزراء- في البعثة الأممية جاء بترشيح من د. حمدوك ويعتقد الان بأنه هو من يقوم بالتسويق لدور سياسي لحمدوك له علاقة بأهداف موازية خاصة بحمدوك وسيرته الذاتية – علي حد قوله – .

وجزم المسؤول الرفيع بان اي موضوع متعلق بما سمي عودة حمدوك رئيسا للوزراء لم يناقش علي هامش زيارة أبوظبي الرئاسية الحالية .

وقال المسؤؤل الرفيع الذي تحدث ل”الرواية الأولى” ان بعض الأطراف السياسية تعتقد ان عودة حمدوك يمثل اختراقا وسندا لرؤيتها وتحركاتها لذلك هي ايضا تروح لذلك ، مشيرا الي ان الظروف تغيرت بعد أن تقدم حمدوك بإستقالة داوية ومبررة لم تشي ابدا بالتراجع عنها .

واختتم المسؤول تعليقه ل”الرواية الأولى” يقوله : ان الفترة المقبلة ستشهد تحريكاََ كثيفاََ لكثير من الملفات المتعلقة بالفترة الإنتقالية ، مضيفا : وسيكون لذلك اصداء اعلامية تملأ الفراغ الحالي الذي يعتبر بيئة مواتية لإطلاق الشائعات مثل الشائعة التي نحن بصددها الآن.

الخرطوم : الرواية الأولى