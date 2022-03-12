في انتظار وصول المعلم السر قدور .. تنافس ملتهب في بروفات أغاني وأغاني!!





شهدت البروفات الأخيرة لبرنامج أغاني وأغاني تنافسا ساخنا على التجويد وروعة الأداء بين الفنانين المشاركين في النسخة المرتقبة ، وتخللت البروفات روحٌ طيبة بين المطربين عكست حرصهم على تقديم نسخة متفردة من البرنامج الجماهيري الكبير ، وذلك استعداداً لدخول الأستديوهات لتسجيل البرنامج الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.

وينتظر أن يصل الأستاذ السر قدور من القاهرة نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تعافى بحمد الله وظل يتابع سير البروفات من القاهرة خلال الأيام الماضية، ويتوقع أيضا انضمام الفنان حسين الصادق فور عودته من الامارات الى فريق البرنامج الذي يضم الفنانين عاطف السماني وهاجر كباشي ومكارم بشير وشكر الله عز الدين وإنصاف فتحي وهدي عربي ومامون سوار الدهب ولينا قاسم وأحمد محمد أحمد عوض وأحمد دفع الله، وستكون الوجوه الجديدة التي تُشارك لأول مرّة في البرنامج إضافةً حقيقيّة للبرنامج وللساحة الفنية بعد أن أظهروا مُستويات رفيعة خلال البروفات، وسيشارك في الحلقات نخبة من كبار نجوم الفن السوداني من خلال موضوعات مختلفة.

صحيفة الصيحة