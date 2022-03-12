المركزي يعلن قائمة بالسلع المسموح استيرادها ويقيدها بشروط





حدّد بنك السودان المركزي، قائمة السلع المستوردة التي يتوجّب ختم الفواتير المبدئية الخاصة بها من جهات الاختصاص الفني.

وقال البنك في تعميمٍ صحفي، بحسب (سونا) اليوم، إنّ السلع المستوردة تشمل مدخلات الإنتاج الصناعي وتختم فواتيرها من وزارة الصناعة، ومُدخلات الإنتاج الزراعي التقاوي والمبيدات من وزارة الزراعة والغابات.

وأشار إلى أنّ الأدوية والمُستلزمات الطبية تختم فواتيرها من المجلس القومي للأدوية والسُّموم واحتياجات شركات الاتصال من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد.

وأوضح البنك أنّ استيراد الكتب والمطبوعات والمواد الأخرى يتم من وزارة الإعلام، والأدوية واللقاحات البيطرية ومدخلات الإنتاج الحيواني من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، والمواد الغذائية والموازين وآليات القياس من هيئة المواصفات والمقاييس.

وكشف أنّ السلع المستعملة والشاحنات والبصات والعربات الصغيرة والمستعملة يتم ختم فواتيرها من وزارة التجارة والتموين.

صحيفة الصيحة