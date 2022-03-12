السعودية تعدم (81) رجلاً أدينوا بالإرهاب وتهم أخرى





قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت، إن المملكة أعدمت (81) رجلاً خلال الساعات الأربعٍ والعشرين الماضية، بينهم سبعة يمنيين ومواطن سوري، بعد صدور أحكام عليهم بتهم “الإرهاب” واعتناق “معتقدات منحرفة”.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الداخلية القول، إنهم “فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى”.

وقال البيان إن هذه الفئات “أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم”.

وأضاف البيان أن من بين الجرائم التي أُدين بها هؤلاء “تنفيذ مخططات تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) والقاعدة والحوثي الإرهابية وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة والعمل معها استخباراتيا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن البيان، أن من بين الرجال (37) سعودياً أدينوا بمحاولة اغتيال رجال أمن واستهداف مراكز وقوافل للشرطة.

وقالت الوكالة إن المتهمين أحيلوا إلى المحكمة المختصة وجرى “تمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة”.

الصيحة