الرئيس أردوغان يلتقي نظيريه السيراليوني والنيجري





التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، نظيريه السيراليوني جوليوس مادا بيو، والنيجري محمد بازوم، في إطار لقاءاته الثنائية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في يومه الثاني.

وقال مراسل الأناضول، إن أردوغان عقد لقاءين مع نظيريه السيراليوني والنيجري بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام في الفندق الذي يقيم به الرئيس التركي بولاية أنطاليا، واستمر كل لقاء حوالي 40 دقيقة.

وحضر اللقاء بين أردوغان وبيو، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جيليك.

فيما حضر لقاء أردوغان وبازوم، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جيليك.

والجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا جنوبي تركيا في مركز “نيست” للمعارض والمؤتمرات، وتستمر بين 11 ـ 13 مارس/ آذار الجاري، تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية”، فيما تشارك وكالة الأناضول فيه بوصفها “شريكا إعلاميا”.

العربية نت