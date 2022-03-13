«بوتين خسر الحرب».. قائد روسي أسير يوجه تحذيرا إلى زملائه بالجيش





دعا أسير حرب روسي رفاقه إلى عدم مهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف، قائلا أمام كاميرات التلفزيون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خسر الحرب بالفعل .

واعتبرت صحيفة دايلي إكسبريس البريطانية في تقرير لها اليوم الأحد أن هذه التصريحات «إذلالا» لبوتين .

و قال التقرير إن المقدم بالجيش الروسي مكسيم كريشتوب، وهو طيار روسي أسير أُسقط خلال غارة جوية يوم الأحد الماضي، توسل إلى الأوكرانيين من أجل الصفح لأنه اعترف بارتكاب «جرائم مروعة» من خلال القتال في حرب بوتين.

ووصف محاولات غزو العاصمة كييف حيث تصاعد التوتر بشدة يوم السبت بانها «لا طائل من ورائها».

وأكد «كريشتوب» أن غزو مدينة ضخمة مثل كييف لا معنى له ،وسوف يقؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح من الجانبين، فضلا عن الدمار الجسيم، حسب التقرير .

وقال «كريشتوب»: «أدعوكم على وقف الأوامر الإجرامية، توقفوا عن القتال، توقفوا عن قتل المدنيين، يمكنكم أن تروا أننا خسرنا الحرب».

المصري اليوم