أردوغان وميتسوتاكيس يبحثان العلاقات التركية اليونانية وقضايا دولية





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في لقاء جمعهما في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا في اللقاء التطورات الجيوسياسية الراهنة وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية.

وجرت الإشارة خلال اللقاء إلى المسؤولية الخاصة التي تتحملها تركيا واليونان في الهيكلية الأمنية الأوروبية التي تغيرت مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما تم استعراض الفوائد الإقليمية والثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وتم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا واليونان وتحسين العلاقات الثنائية، رغم الخلافات القائمة بين البلدين.

كما جرت مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للوصول إلى هدف 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتطرق أردوغان خلال اللقاء إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا، الرامية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وأكد لميتسوتاكيس حرصه على دفع العلاقات قدما مع اليونان وإحراز تقدم في القضايا المتعلقة ببحر إيجة والأقليات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

وبيّن أن المشكلات يمكن حلها عن طريق حوار صادق، مؤكدا ضرورة إجراء البلدين الجارين محادثات دائمة وليس في وقت الأزمات فحسب.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، إلى إسطنبول للمشاركة في قداس ديني ببطريركية فنر للروم الأرثوذكس، ولقاء الرئيس أردوغان.​​​​​​

العربية نت