السيسي يوجه بمنح حافز إضافي لمزارعي القمح





وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

وجاء التوجيه خلال اجتماع السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية”.

وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلي، وجهود زيادة إنتاجيته في إطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.

وتابع: “وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة”.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كوم أمبو ووادي الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلاً عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد.

سكاي نيوز