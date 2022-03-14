الحرب الروسية تؤثر على أسعار الخبز بالسودان





اكد المتحدث الرسمي باسم تجمع اصحاب المخابز عصام عكاشة استمرار تزايد اسعار الخبز على خلفية الحرب الروسية على اوكرانيا.

وعزا في حديثه ل”الاحداث نيوز” زيادة اسعار الخبز منذ الامس لزيادة اسعار الدقيق الى 23 الف جنيه للجوال بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا،مشيرا الى ارتفاع في اسعار الزيوت ايضا ، وقطع بأن اسعار الخبز لن تكون ثابتة حتى انتهاء الحرب الروسية على اوكرانيا وعودة اسعار القمح عالميا لاسعاره ، واكد ان اسعار الخبز ستكون في تصاعد مستمر بالتالي يضطر اصحاب المخابز لاعلان زيادة مستمرة في اسعار الخبز.

وتشير “الاحداث نيوز” الى ان اسعار القمح عالميا سجلت ارتفاعا جنونيا لجهة ان روسيا واوكرانيا يؤمنان 30% من القمح في السوق العالمي.

الخرطوم – رحاب عبدالله

الاحداث نيوز