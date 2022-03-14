النيابة العامة المصرية تفجر مفأجاة مدوية حول سبب وفاة حارس نادي الأهلي





فجرت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مصر حول سبب وفاة حارس النادي الأهلي لفريق الناشئين مواليد 2003 زياد إيهاب مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كُشف السبب الحقيقي وراء وفاة اللاعب والتي لم تكن طبيعية كما تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل االجتماعي خالل الساعات الماضية والتي زعمت أنه لايوجد أي شبهة جنائية وكانت نتيجة عدم اتزان وسقوطه من الشرفة، ولكن التحقيقات كشفت أن أسرة اللاعب رفضت زواجه من فتاة فأنهى حياته وانتحر ، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، في حادث وفاة زياد إيهاب، حارس مرمى النادي الأهلي للشباب مواليد 2003، حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغ اليوم بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو.

وناظرت النيابة جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه، كما سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة.

وكشفت التحقيقات إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفي وقت مبكر من صباح الوفاة فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وقد قررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها.

صحيفة البيان