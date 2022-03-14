الهلال يستأنف تحضيراته لمواجهة القراصنة في الجولة الخامسة





يستأنف فريق كرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمباراته أمام ماميلودي صن داونز التي ستقام (السبت) المقبل، على ملعب الجوهرة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لرابطة أبطال إفريقيا، ولا بديل لممثل السودان سوى تحقيق الفوز في المباراة، ذلك أن التعثر ولو بالتعادل سيطيح به من حسابات التأهل، بعدما أنعش الفريق حظوظه بفوز غالٍ على حساب منافسه المريخ، وسيفقد الهلال جهود عدد من لاعبيه بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والإصابة، وسيغيب متوسطا الدفاع محمد أحمد أرنق والطيب عبد الرازق، ليكون المدرب جواوا موتا في موقف محرج لغياب أحد أهم أعمدته الدفاعية، كما سيغيب عن الأزرق أيضاً صلاح عادل بسبب تراكم البطاقات، ويأمل الأزرق الثأر لخسارته أمام القراصنة في النسخة الماضية من الأبطال بجنوب إفريقيا والنسخة الحالية، وكان الهلال قد فشل في تحقيق الفوز على الجنوب إفريقي وتعادل معه بأم درمان في النسخة الماضية.

صحيفة اليوم التالي