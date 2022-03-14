ارتفاع جديد للدولار مقابل الجنيه السوداني.. المنافسة تشتعل بين البنوك والسوق الموازي





يوم الإثنين سجل الدولار إرتفاعاً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي وسجل رقماً قياسيا جديدا في السودان، وظل الجنيه السوداني يشهد هبوطاً مستمراً بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين.

يوم الإثنين 14 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 610.00 جنيهاً.

بنك السودان المركزي توقف عن إعلان سعر تأشيري للدولار الأمريكي إعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 م، وترك تحديد السعر للبنوك والصرافات، بينما قامت عدد من البنوك التجارية يوم الإثنين بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 600 -606 جنيه للدولار وأصبحت تنافس السوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)