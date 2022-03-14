



بمراسم استقبال رسمية

14.03.2022

أردوغان يستقبل المستشار الألماني في أنقرة

Ankara

أنقرة/الأناضول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتس بمراسم رسمية.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، حيث بدأ بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وعقب إلقاء شولتس التحية على منصة الاستقبال، توجه برفقة أردوغان إلى داخل المجمع الرئاسي لبدء لقائهما الثنائي.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان وشولتس مؤتمرا صحفيا بعد ترؤسهما اجتماع وفدي البلدين.

وحضر مراسم الاستقبال الرسمية من الجانب التركي، الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون ووالي أنقرة واصب شاهين.

العربية نت