عالمية
أردوغان يستقبل المستشار الألماني في أنقرة
بمراسم استقبال رسمية
14.03.2022
أردوغان يستقبل المستشار الألماني في أنقرة
Ankara
أنقرة/الأناضول
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتس بمراسم رسمية.
وجرت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، حيث بدأ بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين.
وعقب إلقاء شولتس التحية على منصة الاستقبال، توجه برفقة أردوغان إلى داخل المجمع الرئاسي لبدء لقائهما الثنائي.
ومن المنتظر أن يعقد أردوغان وشولتس مؤتمرا صحفيا بعد ترؤسهما اجتماع وفدي البلدين.
وحضر مراسم الاستقبال الرسمية من الجانب التركي، الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون ووالي أنقرة واصب شاهين.
العربية نت