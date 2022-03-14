قرار صادم من بوتين تجاه الطائرات الأجنبية المستأجرة في بلاده





أفادت وكالة الأنباء الروسية تاس اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة.

ومنحت العقوبات التي فُرضت على موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركات التأجير مهلة حتى 28 مارس، لتحرير نفسها من الصفقات مع شركات الطيران الروسية.

وتعتمد الخطوط الجوية الروسية بشكل كبير على تأجير طائرات من إيرباص وبوينغ، ولدى الناقلات الروسية 980 طائرة ركاب في الخدمة، 777 منها مستأجرة، من بينها 515 طائرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 10 مليارات دولار مستأجرة من شركات أوروبية وأميركية.

مزمز