واتساب يضيف ميزة جديدة طال انتظارها





بعد تحديث تطبيق “واتساب” بآخر إصدار له، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تفيد بوجود ميزة جديدة لم تكن متاحة قبل التحديث الأخير.

وشارك مستخدمو التطبيق، من خلال منشوراتهم على «فيسبوك» و«تويتر»، صورا توضح الميزة الجديدة المتمثلة في إمكانية تشغيل ملفات الصوت والتسجيلات الصوتية التي ترسل عبر تطبيق واتساب، أثناء تصفح الهاتف.

وأشار عدد من المستخدمين إلى أنّ واتساب في السابق كان يفرض على المستخدمين البقاء في المحادثة دون الخروج حتى لا يتوقف التسجيل أثناء الاستماع إليه عبر التطبيق، إلا أنّه خلال الميزة الجديدة أصبح من الممكن الخروج من المحادثة وتصفح المحادثات الأخرى دون توقف تشغيل التسجيل الصوتي، وهو ما يسمح بإمكانية القيام بالتصفح والاستماع في الوقت نفسه، ما يُسهل على المستخدمين الكثير من الأشياء منها الاستماع إلى شخص ومحادثة شخص آخر في الوقت نفسه.

ويعمل تطبيق تبادل الرسائل النصية على إضافة العديد من المزايا الجديدة، التي من المقرر أن تعمل على جميع الهواتف سواء آندرويد أو آبل، وتعمل الشركة على اختبار هذه المزايا قبل إطلاقها رسميا في وقت قريب جدا، حيث دائما ما يحاول التطبيق تحديث خدماته لتناسب سرعة وحياة المستخدمين.

كما يستهدف التطبيق إضافة عدد من الميزات من تطبيقات أخرى مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، حيث يعمل على إتاحة تفاعل مستخدمي التطبيق مع رسائل الآخرين بالمزيد من رموز «الإيموجي»، على غرار ما يمكن فعله في ماسنجر ومحادثات إنستغرام، حيث يضغط المستخدم على الرسالة التي يريد الرد عليها، ثم يضع التعبير المناسب، ليراه أعضاء المجموعة.

مزمز