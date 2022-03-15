ارتفاع جديد لأسعار الدولار في البنوك ليوم الثلاثاء 15-3-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدولار ليوم الثلاثاء 15-3-2022، أمام الجنيه السوداني ومع تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف وعدم تدخل بنك السودان المركزي في تحديد السعر تتنافس البنوك حيث سجل أعلى سعر للدولار 610 جنيه وأدنى سعر 603 جنيه.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالى:

سعر الدولار في بنك النيل

608.00 جنيه للشراء.

612.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

610.00 جنيه للشراء.

614.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني

603.00 جنيه للشراء.

607.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك السعودي السوداني

605.00 جنيه للشراء.

609.53 جنيه للبيع..

سعر الدولار في بنك الجزيرة السوداني الأردني

605.00 جنيه للشراء.

609.5375 جنيه للبيع..

الخرطوم (كوش نيوز)