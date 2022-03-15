برلماني أوكراني للرئيس زيلينسكي: ابدأ بنفسك وادخل السجن!





بلهجة حادة، علق النائب في البرلمان الأوكراني إيليا كيفا على قرار فلاديمير زيلينسكي وضع التعاون مع روسيا تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

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وكتب النائب الأوكراني على حسابه في “تلغرام” يقول: “يمكنه أن يبدأ بنفسه مع فرقته (الربع الخامس والتسعين) وهو يكسب الملايين من تأجير الأفلام في روسيا. و(الرئيس الأوكراني الأسبق بيترو) بوروشنكو يمكن مقاضاته على بيع حلويات (روشين) في جميع أنحاء روسيا وبيلاروس”.

كما حث السياسي الأوكرانيين على الكف عن معاناة السخرية والبلطجة من السلطات التي وصفها بـ”المهرجين والمتجولين”.

كما دعا السياسي الأوكرانيين إلى التوقف عن المعاناة من السخرية والاستهزاء من السلطات، التي وصفها بأنها “المهرجون وتجار الشوارع”.

وكان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قد وقع في وقت سابق قانونا يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما لكل من يتعاون مع “دولة معتدية”.

روسيا اليوم