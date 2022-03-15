بوتين يبحث مع عاهل البحرين الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية





بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، القضايا الراهنة لاسيما الأزمة الأوكرانية، والتعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين بوتين وآل خليفة، الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن الكرملين، وآخر عن الجانب البحريني.

وأوضح البيان أن الجانبين تناولا القضايا الراهنة، والتعاون الروسي البحريني في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ومكافحة جائحة كورونا.

وأطلع بوتين عاهل البحرين على مواقف روسيا والمفاوضات بشأن المسألة الأوكرانية.

كما أكد الجانبان على الرغبة المتبادلة في مواصلة تطوير العلاقات الودية بين البلدين في مستوى أعلى.

وقرر الجانبان على مواصلة الاتصالات، وفق البيان نفسه.

على الجانب الآخر، قالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن الاتصال تناول “أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، (..) في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا”.

كما أكد ملك البحرين “أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة”، بحسب البيان نفسه.

والبحرين من الدول العربية التي أيدت قرار مجلس الأمن في 2 مارس/آذار الذي “يأسف للعدوان” الروسي على أوكرانيا، ويدعو موسكو لسحب قواتها فورا، غير أنها أكدت “دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واللجوء إلى الحوار”.

وبعد نحو 4 أيام، أعلنت المنامة، تقديم مساعدات إغاثية للاجئين المدنيين الفارين من كييف من الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى دون تفرقة أو تمييز بقيمة مليون دولار.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

العربية نت