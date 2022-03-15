توضيح من المركزي بشأن سحب أرصدة المودعين بالنقد الأجنبي





نفى بنك السودان المركزي، ما أشيع حول أن الحكومة قرّرت سحب أموال وأرصدة المودعين بالنقد الأجنبي في المصارف، وأشار إلى أنه لم يتم إصدار أي قرار أو توجيهات بتحديد سقف للودائع بالعملة الأجنبية والتصرف في ما زاد عن هذا السقف وتحويلها للعملة المحلية.

وطالب بنك السودان المركزي، بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

من ناحية أخرى، نفى المركزي إصدار أي قرار أو توجيه للمصارف بتحديد سقف للسحب النقدي من حسابات العملاء بالمصارف، وأكد أن عمليات السحب والإيداع بالمصارف تسير بصورتها الطبيعية.

الصيحة