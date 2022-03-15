موعد أول أيام عيد الفطر 2022 فلكيا





موعد أول أيام عيد الفطر 2022 أحد أبرز الموضوعات التي نالت اهتمام المتابعين اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجرياً ستوافق، السبت 2 أبريل/نيسان، وعدته 30 يوماً.

موعد أول أيام عيد الفطر 2022

ووفق حسابات المعهد يكون أول أيام عيد الفطر 2022 هو يوم 2 مايو/أيار.

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وأفاد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، الثلاثاء، بأن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت القاهرة، 10:25 صباحاً بتوقيت أبوظبي، 9:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، يوم الجمعة 29 شعبان الحالي، وأول أبريل/نيسان المقبل (يوم الرؤية).

وأشار إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 10 – 25 دقيقة.

هلال رمضان 2022

ويتطلع المسلمون لاستطلاع هلال شهر رمضان 2022 لمعرفة بداية أيام الصوم، خلال الشهر الكريم.

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ورمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو من أقدس الشهور الإسلامية ويستمر صومه طوال الشهر أي 29 أو 30 يوماً، حسب رؤية الهلال.

وتكثر في رمضان الأعمال الصالحة، لما ورد ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن فضله وفضل الأعمال فيه ومضاعفتها.

ويكون استطلاع الهلال في آخر أيام شهر شعبان، فإن تمت رؤية الهلال أقام المسلمون صلاة التراويح في أول ليالي الشهر الكريم، باعتبار أن الليلة تسبق اليوم، وعقب التراويح يكون السحور الأول في رمضان.

وكما أن هذه الطريقة لمعرفة أول أيام الشهر فإنها الطريقة نفسها لمعرفة آخر أيامه، وبرؤية هلال الشهر الجديد، ينقضي رمضان ويتم الاحتفال بشهر شوال، وعيد الفطر المبارك.

ويفضل قبل دخول الشهر، أن يلتزم الأشخاص الأذكار والتسابيح والصلوات، وأن يبتعد بلسانه وقلبه عن كل الأمور التي تغضب الله، ويلتزم كل الأمور المحببة، كصلة الرحم والعطف على المساكين.

العين الإخبارية