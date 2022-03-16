ارتفاع أسعار المحاصيل ببورصة وسوق محصولات الأبيض





ارتفعت أسعار المحاصيل ببورصة محصولات الأبيض بشكل متباين، فيما واصلت أسعار القمح ارتفاعها لتبلغ 72 ألف جنيه للأردب.

وبلغ قنطار صمغ الهشاب 28 ألف جنيه، والسمسم الأبيض27 ألفا، والسمسم الأحمر لا يوجد وارد وحَبّ البطيخ لا يُوجد مُشترون، والكركدى 62 ألفاً والفول الخام 13 ألفا والسنمكة 9.500 جنيه.

أما أسعار الذرة بالأردب الفترتية 38 ألف والأردب طابت 40 ألفا، والدخن الأصفر 70 ألفا، والدخن الأبيض66 ألفا، وأردب الفتريتة الحمراء 33 ألفا، وأردب القمح 72 ألف جنيه.

صحيفة الصيحة