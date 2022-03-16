البنك المركزي ينفي ما راج من شائعات حول مصادرة أرصدة النقد الأجنبي





نفى بنك السودان المركزي إصداره لأي قرار أو توجيه للمصارف بتحديد سقف للسحب النقدي من حسابات العملاء بالمصارف. وقال انه لم يتم اصدار أي قرار أو توجيهات بتحديد سقف للودائع بالعملة الاجنبية والتصرف في ما زاد عن هذا السقف وتحويلها للعملة المحلية. واهاب بنك السودان المركزي في تعميم صحفي بعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

واكد البنك المركزي أن كل ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي في هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة و أن عمليات السحب والإيداع بالمصارف تسير بصورتها الطبيعية .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة