عالمية

بوتين: الغرب يحاول فرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم

2022/03/16
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بوتين
Russian President and Presidential candidate Vladimir Putin at a polling station during the presidential election in Moscow, Russia March 18, 2018. Yuri Kadobnov/POOL via Reuters

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له اليوم الأربعاء، إن العقوبات رفعت الأسعار في روسيا لكن الشركات الروسية خففت من ذلك.

وطالب بوتين الحكومة الروسية بالعمل على التقليل من آثار العقوبات الغربية.

كما شدد الرئيس الروسي على أن “الغرب يحاول فرض نموذجه الاقتصادي على دول العالم”.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن الدولار سينهار والثقة به تتضاءل بسبب سياسة واشنطن.

وأضاف أن الوضع الراهن متأزم والمعركة مستمرة لتحديد النظام العالمي الجديد.

العربية نت

2022/03/16
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