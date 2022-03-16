“فيفا” يتخذ قرارا بشأن مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم بعد القصف الإيراني على أربيل





قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، نقل مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي في تصفيات كأس العالم 2022 من بغداد إلى عمان، بسبب القصف الإيراني الذي طال مدينة أربيل مؤخرا.

وقال عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي، إن “الاتحاد تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة، على أن تكون العاصمة الأردنية عمان”، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية- واع..

بدوره، أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر حسابه على تويتر، “نقل مباراته المرتقبة إلى أرض محايدة، برغم رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق نهاية الشهر الماضي”.

العربية نت