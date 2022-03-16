بوتين: العملية العسكرية مستمرة حتى النهاية والغرب “مزق أقنعة الخجل”





قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن النظام الموالي للنازيين في كييف يمكن أن يحصل على أسلحة نووية في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن روسيا “ستكون الهدف” بالنسبة لهؤلاء.

وأكد بوتين خلال اجتماع حول إجراءات الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الروسية، عقد اليوم الأربعاء، على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية، مشددا على “أوكرانيا لن تصبح موقعا لانطلاق التهديدات ضد روسيا”.

ونوه الرئيس الروسي، إلى أن القوات الروسية في حال تحركها فقط في دونباس، فإن ذلك لن يؤدي إلى القضاء على التهديد، وستكون هناك جبهة جديدة للمواجهة.

العربية نت