مصادر أميركية: إدارة بايدن تدرس إمداد أوكرانيا بطائرات مسيرة انتحارية





قال مسؤولون في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة “انتحارية”، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية مرتقبة.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية عن المسؤولين (لم تسمهم) قولهم إنه “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد”، لكن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان سيزود أوكرانيا بطائرات متفجرة بدون طيار تسمى “سويتش بليدز” (Switchblades).

وأفاد المسؤولون أن هذه الطائرات تأتي “ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية التي من المتوقع أن يناقشها الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء”.

وأوضحت الشبكة أن هذا النوع من الطائرات “يستخدم لمرة واحدة”، ولهذا يطلق عليه اسم “Kamikaze Drones”، والتي تعني “طائرات انتحارية بدون طيار”.

وذكرت الشبكة أن هناك نوعان مختلفان من هذه الطائرات وهما (Switchblade 300) و(Switchblade 600)، والتي تم بيعها لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية من قبل الشركة المصنعة “إيرو فيجين” (AeroVision) التي تعمل في ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتم تصميم النوع 300 لتوجيه ضربات مستهدفة للأفراد، بينما يستخدم النوع 600 لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى، وفقاً للشبكة.

وذكرت مصادر مطلعة للشبكة أن الجيش الأمريكي استخدم هذا النوع من الطائرات في ظروف محدودة في أفغانستان وأماكن أخرى.

ومؤخرا، أقر الكونغرس مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار، خصص منها 13.6 مليار دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا لدعم اللاجئين وتقديم المعونة العسكرية والاقتصادية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت