الحكومة تطرح (25) مشروعاً صناعياً للتمويل





طرحت وزارة الصناعة، (25) مشروعًا صناعيًا للتمويل والتنفيذ خلال الفترة المُقبلة لتوفير فرص عمل لتوظيف الشباب والمساهمة في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وتخفيف حدة الفقر بولايات السودان المختلفة.

وانعقد بالوزارة اليوم، لقاء جامع مشترك، ضم وزير الصناعة المكلف م. بتول عباس عوض علام والأمانة الوطنية للتنمية والشراكة مع أفريقيا (النيباد) برئاسة د. إسماعيل محمد علي المشرف العام للأمانة وعدد من المُختصين والمسؤولين ووحدات الوزارة وإداراتها العاملة المتعددة، إلى جانب ممثلين لعدد من إدارات الصناعة بولايات السودان قاطبة.

وثمّنت وزير الصناعة، دور (النيباد) في تعزيز النمو والتكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الجديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واكد جاهزية الوزارة للتنسيق والتعاون مع (النيباد) من خلال طرح (25) مشروعًا صناعيًا في خُطتها من أجل إحداث تنمية صناعية واقتصادية واجتماعية بربوع السودان قاطبة.

صحيفة الصيحة