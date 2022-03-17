بعثة صن داونز تصل الخرطوم





وصلت بعثة فريق الكرة بنادي صن داونز الجنوب افريقي إلى الخرطوم صباح اليوم.

و من المقرر أن يواجه صن داونز الهلال في الثالثة من عصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

و أمس رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دخول الجماهير إلى المباراة بسبب استمرار الاحتجاجات في البلاد.

هذا و يدخل الهلال المباراة بهدف تحقيق الانتصار لتعزيز فرصته في التأهل لربع النهائي.

باج نيوز