رياضية
بعثة صن داونز تصل الخرطوم
وصلت بعثة فريق الكرة بنادي صن داونز الجنوب افريقي إلى الخرطوم صباح اليوم.
و من المقرر أن يواجه صن داونز الهلال في الثالثة من عصر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.
و أمس رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دخول الجماهير إلى المباراة بسبب استمرار الاحتجاجات في البلاد.
هذا و يدخل الهلال المباراة بهدف تحقيق الانتصار لتعزيز فرصته في التأهل لربع النهائي.
باج نيوز
تعليق واحد
دخول الجماهير الاستاد بيعمل قروش اذا وقفت هل الاتحاد الافريقي او مصر هايدفع القروش دي واذا لا تلغي كل المبارات التي بدون جمهور لانها خسارة كبيرة للفريق ولماذا بس الاهلي او المصري هو الوحيد الماعاوز جمهور سوداني وباقي الفرق عاوزين ومافي مشكلة معاهم وحتي لو مفروض المعاملة تكون بي المثل ويمنع الجمهور المصري كمااان