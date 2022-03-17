وزير المعادن : سياسات جديدة لبنك السودان تجاه صادر الذهب





قالت وزارة المعادن ان تعديلات جديدة في سياسات بنك السودان المركزي تجاه صادر الذهب سيتم اصدارها اليوم.

وكشف وزير المعادن محمد بشير ابو نمو في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الفرعية للتعامل مع سياسات البنك المركزي تجاه صادر الذهب المنبثقة من لجنة الطوارئ الاقتصادية والتي عقدت اجتماعا اليوم (الخميس ) بمقر وزارة المعادن وبحضور محافظ بنك السودان المركزي والامن الاقتصادي والشركة السودانية للموارد المعدنية الى جانب رجال الاعمال الوطنيين العاملين في مجال انتاج وتصدير الذهب، كشف ان محافظ بنك السودان المركزي قدم تنويرا عن جملة التعديلات التي ادخلها البنك المركزي على منشوره الخاص بصادر الذهب والذي من المتوقع صدوره اليوم الخميس.

واشار الوزير الى ان المنشور المرتقب استصحب معظم المخاوف والملاحظات التي أبداها اصحاب المصلحة الامر الذي تقبله البنك، مشيرا الى ان المنشور ستكون فيه معالجة لكثير من اعمال شركات الذهب خاصة فيما يلي التصدير لكل الشركات ” سواء كانت شركات امتياز، معالجة مخلفات والتعدين الصغير او صادر الذهب الحر، ذهب التعدين التقليدي”، لافتا الى ان المنشور المرتقب ستكون له انعكاسات كبيرة على صادر الذهب ستسهم في استقرار سعر الصرف في سوق العملات الاجنبية، كاشفا في الوقت ذاته عن تنسيق محكم مع بنك السودان المركزي والجهات ذات الصلة لمحاربة التهريب.

سونا