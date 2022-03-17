الهلال الأحمر التركي يواصل مساعداته الإنسانية للأوكرانيين





تواصل جمعية الهلال الأحمر التركية، توزيع المساعدات الإنسانية للأوكرانيين في المناطق التي لم يتمكن الصليب الأحمر الأوكراني إيصال مساعداته إليها.

وأوضحت الجمعية في بيان، الخميس، أن مساعداتها عبارة عن مواد غذائية وألبسة ومنظفات وبطانيات ومستلزمات طبية.

وأضاف البيان أن الجمعية تواصل تقديم المساعدات للأوكرانيين منذ بدء الهجمات الروسية يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

وأشار البيان إلى أن الجمعية أرسلت إلى الأوكرانيين حتى الآن 24 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، وأن قيمة المساعدات المرسلة بلغت 12 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 14.73 ليرة تركية).

ولفت البيان إلى أن 3 شاحنات للجمعية تستعد حاليا للانطلاق من إسطنبول باتجاه أوكرانيا.

وفي 24 من فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو” والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت