نغم إبنة الفنان معتز صباحي.. إسم جديد في الضيافة الجوية





قالت طالبة الضيافة الجوية “نغم معتز عبدالرحيم صباحي” التي تبلغ من العمر ١٩ عاماً أنها اختارت مجال الطيران لجهة أن امنيتها أن تصبح كابتن، وأشارت إلى أنها قررت التدرج وصولا إلى هدفها وذلك بدراسة الضيافة الجوية التي تصفها بالمهنة المهمة والجميلة.

وتبدي الشابة نغم ارتياحها العميق لإختيارها أكاديمية هاي لفل للطيران التي تصف الأجواء فيها بالرائعة والنقية، وتقول ان مجتمعها راق ومحترم على مستوى الطلاب، أما الأساتذة فتشير إلى أنهم يحرصون على تقديم كامل الدعم والمساعدة لهم وتضيف :”أيام المدرسة كنت أحياناً اتغيب عن الحضور ولكن في هاي لفل وبسبب حبي لها لم يسبق أن غبت ولو يوم واحد وذلك لأنها جاذبة والبيئة فيها صحية والأستاذة اكفاء”.

وتشير نغم في حديث _ لطيران بلدنا _ إلى أن والدتها المذيعة في قناة أنغام “سلمي فيصل” تدعمها وتساندها وتشجعها في مشوارها الأكاديمي، وتبدي فخرها بوالدتها التي تصفها بالمكافحة والمتميزة على الأصعدة كافة، وتشير إلى أن والدتها خريجة مختبرات طبية وتجيد اللغة الانجليزية واختارت العمل في المجال الإعلامي.

وعن أثر والدها الفنان معتز صباحي في حياتها تقول أنه كبير وتضيف:”بقدر ما أنه شخص حاسم وصارم إلا أنه يحمل قلب أبيض وحنين وطيب، وهو شخصية عظيمة تعجبني فيه صراحته، كما أنه موهوب في الرسم ومعروف أنه لاعب كرة سابق وكان يفترض أن ينضم لأحد الأندية السعودية، واحرص على حضور حفلاته، وأعتقد انني محظوظه بأن والدتي سلمي ووالدي معتز، وأتمنى أن يلازمني التوفيق في مجال الطيران الذي أحببته.

الخرطوم:طيران بلدنا