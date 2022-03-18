تعرف على تشكيلة المريخ لمواجهة الأهلي المصري





تعرف على التشكيلة التي سيدفع بها المدير الفني لفريق المريخ ؛ لي كلارك خلال مباراته مع الأهلي المصري مساء اليوم.

و ضمت التشكيلة كل من : “منجد النيل ، بخيت ️خميس ، مصطفى ️كرشوم ، حمزة داؤود ، صلاح نمر ، ️حمو ، عمار طيفور ️، توني أدجو، السماني الصاوي ، رمضان عجب ، ️الجزولي نوح”.

و يستقبل الأهلي المصري في السادسة من مساء اليوم المريخ ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

باج نيوز