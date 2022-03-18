أسعار الذهب اليوم في السودان الجمعة 18 مارس 2022





تراجع متوسط سعر الذهب اليوم في السودان، الخميس 17 مارس/ آذار 2022، بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السودان اليوم في تعاملات الأسواق المحلية، إلى نحو 27.812 ألف جنيه (62.22 دولار).

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 24.336 ألف جنيه (54.44 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم في السودان

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السودان، في تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 20.859 ألف جنيه (46.66 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان اليوم، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 16.224 ألف جنيه (36.29 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في السودان، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 864.946 ألف جنيه (1935 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في السودان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 194.687 ألف جنيه (435.54 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

انخفضت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة بنسبة طفيفة، مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لسعر الفائدة.

وأدى رفع المركزي الأمريكي، لسعر الفائدة بنسبة 0.25% إلى جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن صعود عوائد سندات الخزانة حد من المكاسب.

وانخفضت العقود الفورية للذهب 0.51% إلى 1933.25 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامست أدنى مستوى منذ 28 من فبراير/شباط عند 1894.70 دولار الأربعاء الماضي.

وجرى تداول العقود الآجلة للذهب خلال الجلسة السابقة عند مستوى 1928.35 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط توقعات بأن يتلقى مؤشر الذهب نقاط الدعم عند مستوى 1895.20 دولار للأوقية، ونقاط المقاومة عن 1994.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10%، ليتم تداوله على 98.07 نقطة.

وهبط مؤشر الفضة لشهر مايو/آيار بنسبة 0.96% ليسجل سعر 25.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع سعر النحاس للعقود الآجلة لشهر مايو/أيار بنسبة 0.70% ليصل إلى 4.73 دولار للرطل.

وأدى انخفاض الدولار في أعقاب خفض الفائدة بنسبة 0.25% إلى جعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى بعدما قرر المركزي الأمريكي، رفع الفائدة للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ومكافحة المخاطر الاقتصادية للتضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ورفع قرار الاحتياطي الاتحادي عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019، في الجلسة السابقة.

والذهب المسعر بالعملة الأمريكية شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، إذ أن ذلك يزيد تكلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

العين الإخبارية