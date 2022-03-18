تصريح صادم.. “جائحة كوفيد-19 أبعد ما تكون عن نهايتها!”





يبدو أن التحذيرات حول كوفيد-19 لا تنتهي. فما إن بدأ العالم يدخل حالة التعافي من الفيروس المستجد ويتخلى عن الإجراءات الاحترازية حتى خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات صادمة.

فقد أعلنت متحدثة باسم المنظمة، الجمعة، أن جائحة كوفيد-19 ما زالت أبعد ما تكون عن نهايتها، مشيرة في أحدث بيانات أسبوعية إلى ارتفاع عدد الإصابات.

ورداً على سؤال خلال إفادة صحافية في جنيف حول توقيت انتهاء الجائحة، قالت مارغريت هاريس إنها “أبعد ما تكون عن النهاية. نحن بالتأكيد في منتصف الجائحة”، وفق رويترز.

متحور جديد

يشار إلى أنه في 9 مارس الحالي، أعلنت المنظمة اكتشاف العلماء متحوراً جديداً من كورونا. وقد سُمي بشكل غير رسمي “دلتاكرون”، لأنه مزيج من متحوري دلتا وأوميكرون.

وقد ظهرت حالات إصابة بـ”دلتاكرون” في أوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية

وفيما لا تصنفه منظمة الصحة العالمية حتى الآن كـ”متحور مثير للقلق”، إلا أن العلماء وخبراء الصحة لا يزالون غير متأكدين من العوامل الحاسمة لهذا المتحور الجديد، خاصة ما إذا كان قابلاً للانتقال بدرجة عالية أو مقاوماً للقاحات، أو ما إذا كان يتسبب في أعراض شديدة.

إصابة أكثر من 466 مليوناً

يذكر أن أكثر من 466,733,118 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6,089,484.

كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

العربية نت