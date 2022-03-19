مكتب الأطباء: قوات نظامية اقتحمت (بنك الدم) ونهبت العاملين





أكد المكتب الموّحد للأطباء اقتحام قوات نظامية مقر بنك الدم المركزي بالخرطوم أمس، وقال إنّها هشمّت زجاج أبواب البنك المركزي، وروّعت العاملين وسرقت هواتفهم.

وأوضح مكتب الأطباء أن عربة إسعاف كانت تحمل ثائراً مصاباً بشارع الحوادث وسط الخرطوم تعرضت إلى هجومِ من قبل منسوبين للقوات الناظمية اعتدوا على السائق وأعاقوا علاج المصاب الذي تحمله عربة الإسعاف.

وأشار البيان إلى أنّ الموظفين ببنك الدمّ المركزي يعملون في ظروفٍ قاسيةٍ ويقومون بتحضير الدم ومشتقاته لتغطية حاجة المرضى الذين تفاقمت معاناتهم في ظل الانقلاب.

صحيفة اليوم التالي