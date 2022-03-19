في برنامج قهوتنا الرمضاني .. نضال الحاج تصف بشرى البطانة بـ”زول سيوف ومشاكل”!!





تجرى هذه الأيام تسجيلات برنامج (قهوتنا) والذي يُبث في شهر رمضان .. وأكدت الشاعرة نضال حسن الحاج بأن البرنامج حالياً يطبخ على نار هادئة وذلك بغرض التجويد والتطوير لفكرة البرنامج من خلال التحديث في مُحتوى البرنامج والضيوف ..

حيث يستضيف البرنامج هذا العام العديد من النجوم ، وتم تسجيل حلقة مع الفنانة ندى القلعة بشكل جديد .. وفي ترويجها لبرنامج (قهوتنا) عبر صفحتها على الفيسبوك، وصفت الشاعر نضال حسن الحاج الفنانة ندى القلعة بأنها( حلالة مشاكل)، كما وصفت زميلها الشاعر بشرى البطانة بـ(زول المشاكل والسيوف). الجدير بالذكر أن البرنامج تم تسجيله بقرية (أمندرابة) وقدمت نضال شكرها لأهل المنطقة الذين احتفوا بأسرة البرنامج.

صحيفة الصيحة