سيناريوهات تأهل الأهلي والهلال إلى ربع نهائي دوري الأبطال





حسم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بشكل رسمي صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واقتنص صن داونز فوزا عريضا خارج ملعبه بنتيجة (4-2)، على حساب الهلال السوداني بملعب الأخير “الجوهرة الزرقاء”، في الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات.

ورفع صن داونز رصيده إلى 13 نقطة ليضمن التأهل والصدارة بغض النظر عن الجولة الأخيرة ضد المريخ السوداني، صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

ويملك الأهلي المصري 7 نقاط في المركز الثاني وخلفه الهلال السوداني برصيد 4 نقاط في المركز الثالث.

ورغم خسارة الهلال، إلا أنه يملك فرصة للتأهل في الجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة قوية للفريق السوداني أمام مضيفه الأهلي المصري على ملعب الأخير بالقاهرة.

وانتهى لقاء الجولة الثانية بين الفريقين بالتعادل دون أهداف في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان.

ويحتاج الهلال للفوز على الأهلي بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي مباشرة.

وتكفي نقطة التعادل الأهلي للعبور إلى ربع النهائي عن هذه المجموعة ولكن الخسارة تعني خروج الفريق الأحمر وتأهل الهلال.

موقع كووورة