جونسون: إذا انتصر بوتين في أوكرانيا ستواجه أوروبا خطرًا متزايدًا ويجب إفشاله





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت): “ينبغي إفشال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا؛ لأنه إذا انتصر؛ فإن أوروبا ستواجه خطرًا متزايدًا”.

وأضاف “جونسون” في كلمته بمؤتمر حزب المحافظين: “بوتين ارتكب خطأ فادحًا بغزوه لدولة بريئة.. سيفشل في حربه؛ لكن إذا انتصر في أوكرانيا؛ فإن هناك المزيد من الخطر الذي سيحيط بأوروبا، ويغذي العنف في شمال أوروبا والبلطيق، ويعطي الضوء الأخضر لكل المستبدين في العالم”؛ وفقًا لـ”رويترز”.

وذكر أن “بوتين” كان يعلم أن أوكرانيا لن تنضم خلال وقت قريب لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وهو يخشاها لأسباب أخرى؛ منها أن لديها انتخابات حرة، وتتقدم في الديمقراطية. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن “تطبيع العلاقات مع روسيا على غرار عام 2014 (ضم شبه جزيرة القرم)؛ يُعد خطأً فادحًا”.

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