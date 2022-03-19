إسرائيل تمنع محافظ القدس من السفر إلى السعودية





منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدنان غيث، محافظ القدس عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، من السفر إلى السعودية عبر معبر الكرامة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن السلطات الإسرائيلية احتجزت محافظ القدس ومستشاره الإعلامي معروف الرفاعي لعدة ساعات.

وأوضحت أن إسرائيل منعت المسؤولين الفلسطينيين من السفر عبر معبر الكرامة، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعة المخابرات الإسرائيلية.

وقال الرفاعي إن المخابرات الإسرائيلية احتجزته بصحبة محافظ القدس لمدة 4 ساعات أثناء تواجدهما على المعبر.

وأضاف: “كنا متوجهين الى المملكة العربية السعودية لتمثيل فلسطين في مؤتمر المدن العربية، وأبلغتنا بمنعنا من السفر، وسلمت المحافظ استدعاء لمراجعتها في مركز المسكوبية غدا الأحد”.

العربية نت