خنجر بوتين.. لماذا لجأت روسيا للأسلحة فرط الصوتية بأوكرانيا؟





لأول مرة منذ بداية الحرب الأوكرانية التي دخلت أسبوعها الرابع، تكشف روسيا عن استخدام صاروخ أسرع من الصوت “تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي”، مما اعتبره محللون “محاولة للاستعراض وحرب نفسية ورسائل لما وراء أوكرانيا”.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإنه “تم تدمير مستودع كبير تحت الأرض للصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ كينجال، كما تم تدمير مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في فيليكي دالنيك وفيليكودولينسكو بإقليم أوديسا، بواسطة صواريخ باسيتون”.

وفي ديسمبر الماضي، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، متباهيا: “لقد قلت دائما، ويمكنني أن أكرر ذلك الآن، إن الدول العسكرية الرائدة في العالم ستمتلك بالطبع نفس الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم”.

وأضاف: “أعني الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن منذ عام 2018 عندما كشفت روسيا النقاب عن أسلحتها الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لم تطور أية دولة أخرى هذا السلاح حتى الآن. وستفعل ذلك في النهاية، لكنني أعتقد أننا سنكون قادرين على إقناع شركائنا بحقيقة أنه عندما يحصلون على هذا السلاح، سيكون لدينا على الأرجح وسائل لمواجهته”.

سكاي نيوز