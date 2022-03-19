حوار شيق بين الرئيس المصري وصاحب مخبز





توقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثناء جولته، أمس الجمعة، وتحاور مع أحد أصحاب المخابز ومواطنين تصادف وجودهم أثناء مروره لمتابعة المشروعات القومية على الطرق والمحاور.

وسأل الرئيس أحد المواطنين الذي قال إنه يمتلك الفرن، ليسأله الرئيس: «بتبيع الرغيف بكام؟».

فرد صاحب المخبز: «العيش الحر بنبيعه بنصف جنيه والعادي بشلن»، ليرد الرئيس: «بيتكلف 65 قرشًا يعني بتبيعه بأقل من تمنه؟! وبتعمل كام رغيف في اليوم؟»، فأجابه صاحب المخبز: «ببيعه بنصف جنيه والله، وبعمل حسب الشغل يعني 15 ألف رغيف في اليوم»، وفقا للمصري اليوم.

وسأل السيسي صاحب المخبز: «تفتكر إيه سبب غلاء سعر رغيف العيش الحر في الأسواق؟»، ليرد أحد المواطنين: «عشان ارتفاع الأسعار في العالم كله»، ليعود الرئيس ويؤكد: «هو أنت مالك بالعالمي، هو إحنا زودنا عليكم سعر الدقيق يا أولاد؟»، فأجاب المواطن: «لا يا ريس».

وتابع السيسي: «إحنا بندي الدقيق دلوقتي من وزارة التموين بالحصة سواء كان للمدعم أو غير المدعم، يبقى إحنا بناخد الدقيق بثمن إحنا عارفينه، يعني الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن علشان تفضل محافظ على سعر الرغيف الحر».

واستطرد الرئيس: «اسمع.. أكبر دورة ربح هي اليومية، فأنا كل يوم بعمل رغيف بكسب لو بكسب في الرغيف قرش، يبقى أنا الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش واللي عملته بكرة أخدت قرش، فيه ناس تانية بتحط بضاعة بتقعد بالأسبوع والشهر، إنما الخبز الناس كلها بتاخده».

وأضاف الرئيس: «لو أنا النهارده عندي مخبز بيطلع 10 آلاف رغيف وأنا بقولها لكل المصريين، لو أنا النهارده عندي مخبز بعمل 10 آلاف رغيف بكسب في الرغيف ريال (20 قرشا) يبقى هكسب قد إيه 4 آلاف جنيه في اليوم مش في الأسبوع وفيهم كل دورة التشغيل مرتبات الناس وسعر الغاز، وأي حاجة متسعرة على إن الرغيف أقصى حاجة ممكن يوصلها زي ما إحنا بنكلفه 65 قرشا لو إنت بعته بـ85 يبقى خدت 20 قرشا يعني عملت 4 آلاف جنيه في اليوم دا في 10 آلاف رغيف بس، يعني في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120 ألف جنيه مكسب لمخبز بيعمل 10 آلاف رغيف بس.. هل دا قليل؟».

واستطرد: «أنا مش بتكلم في الرحمة.. بتكلم في اقتصاد وأي حد عنده محل أو مصنع عايز يكسب منه ويعيش.. إنما بالعقل».

العربية نت