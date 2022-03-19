السعودية تختتم مشاركتها في مناورات “العلم الأحمر” بالولايات المتحدة





اختتمت في الولايات المتحدة، اليوم السبت، مناورات “العلم الأحمر” بعد 11 يوما من انطلاقها، بمشاركة عدد من الدول من بينها السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن القوات الجوية الملكية السعودية اختتمت مشاركتها بالمناورات، في قاعدة نلس الجوية الأمريكية.

ووفقا للوكالة فقد نفذت الأطقم الجوية، عددا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، مشيرة إلى أن الطيارين السعوديين أثبتوا قدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها.

وقالت إن “هذه المشاركة السعودية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون، وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة، والرفع من مستوى الجاهزية القتالية”.

قال قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة بالتمرين، المقدم الطيار الركن طلال بن عبد العزيز بن بندر: “الحمد لله نختتم تمرين العلم الأحمر في نسخته الثانية لهذا العام”.

وأضاف: “أثبتت قواتنا الجوية كالمعتاد جدارتها واحترافيتها في فنون القتال، و هذا غير مستغرب من رجال قواتنا الجوية البواسل”.

وفي 8 مارس/ آذار أعنت الوكالة انطلاق مناورات” العلم الأحمر” في قاعدة نلس الجوية بمشاركة القوات الجوية السعودية، بجانب الدولة المستضيفة وعدد من الدول الصديقة.

العربية نت