زيادة في أسعار تذاكر الرحلات الداخلية للطيران في السودان





أصدرت سلطة الطيران المدني السوداني قراراً قضى بتحديد أسعار جديدة لقيمة تذاكر السفر للرحلات الداخلية.

وبلغ سعر التذكرة من الخرطوم إلى الجنينة “٨٥٠٠٠” جنيه، نيالا “٧٣٠٠٠” جنيه، الفاشر “٦٦٠٠٠” جنيه، بورتسودان “٦٠٠٠٠” جنيه، كسلا “٤٦٠٠٠”،الدمازين “٤٧٠٠٠”،والأبيض “٤٦٠٠٠”جنيه.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية خلال هذا العام حيث شهد الثالث من فبراير زيادة مماثلة، ويشهد السودان منذ إنقلاب ٢٥ أكتوبر العسكري تراجع اقتصادي غير مسبوق وتصاعد في الأسعار وانخفاض لقيمة العملة الوطنية.

الخرطوم: طيران بلدنا