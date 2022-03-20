زيادة الرسوم الجمركية لسلع الوارد بنسبة (100%)





كشفت مصادر موثوقة، ومستوردون، عن إقرار زيادة جديدة على الرسوم الجمركية وإرجاع الرسم الإضافي لبعض السلع، وبلغت نسبة الزيادة في الجمارك (100%) لمعظم السلع والأواني المنزلية والأجهزة الكهربائية و”البطاطين” والأخشاب والأثاثات والملبوسات الجاهزة وغيرها من سلع الوارد.

وأبلغت المصادر، (الصيحة)، أن السلع التي شملتها زيادة الرسوم الجمركية تتمثل في جميع أنواع الحلويات، مع فرض رسم إضافي بقيمة (25%)، ورسم إضافي على إطارات السيارات الصغيرة بنسبة (25%)، وإطارات السيارات الكبيرة (10%) كرسم إضافي، والدقيق (3%) + (25%) كرسم إضافي، وماكينات العربات (10%)، وورق التغليف وأكياس التغليف (10%)، ومستحضرات التجميل كرسم إضافي (40%)، وزجاج السيارات (25%) كرسم إضافي.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة