اسعار صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 20 مارس 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 640.00 جنيه

الريال السعودي : 170.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 704.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 175.34جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 175.40 جنيه

الجنيه الإسترليني : 838.40 جنيه

الجنيه المصري : 40.89 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.